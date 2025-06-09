İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde Dönüş Yoğunluğu

İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde Dönüş Yoğunluğu
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Kurban Bayramı sonrası tatilcilerin dönüş yolculuğuna başlamasıyla İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde akıcı bir yoğunluk oluştu. Otoyolda, Jandarma timleri sürücüleri denetleyerek trafik kurallarına uyulmasını sağlıyor.

İstanbul- İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüşe geçmesiyle akıcı yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine gidenler, dönüş yolculuğuna başladı.

Dönüşte İstanbul-İzmir Otoyolu'nu tercih edenler, Osmangazi Köprüsü'nü kullanarak İstanbul'a geçiyor. Otoyolun Yalova ve Bursa bölümünde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşturan sürücüler, Hersek Gişelerinde çok sayıda gişenin dönüşe ayrılması sayesinde hızlıca geçebiliyor.

Bayramı İstanbul'da geçiren ve güney kentlerine gitmek üzere yola çıkanların da kullandığı köprünün her iki yönünde de Yalova Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timleri denetimlerini sürdürüyor.

Durdurulan araçları denetleyen ekipler, sürücü ve yolcuları emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Tüm uyarılara rağmen hız limitlerine uymayan araçları da gişelerin çıkışında durduran ekipler, hız yaptıkları için cezai işlem başlatıyor.

Ekipler ayrıca Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa kara yollarındaki uygulama noktalarında da kontrollerini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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