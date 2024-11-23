İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Trafik Kazası: 3 Yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kimin kullandığı henüz belirlenemeyen 35 DB 9899 plakalı araç, Karacalar mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

Çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine olay yerine gelen Savaştepe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, araçta yaralanan M.A.S, Ş.S. ve E.S'ye müdahale etti.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.