İstanbul-İzmir Otoyolunda tıra çarpan SUV tipi otomobildeki 4 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu Kılıç Gişeleri bölgesinde bir SUV otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yaralıları kurtardı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul- İzmir Otoyolu'nda tıra arkadan çarpan SUV tipi otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir Otoyolu Kılıç Gişeleri bölgesinde R.Ç. yönetimindeki 77 EE 612 plakalı SUV tipi otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 16 VM 404 plakalı tırın 16 VR 455 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

Kazada otomobilde sıkışan R.Ç, I.Ö, R.Ö. ve Y.E.Ç, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız
