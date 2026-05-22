İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili nedeniyle akıcı yoğunluk yaşanıyor

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu'nda hareketlilik başladı.

Cuma günü mesaisinin ardından İstanbul ve çevre illerden Ege ve Akdeniz bölgelerine hareket eden tatilciler dolayısıyla otoyolda yoğunluk arttı.

Bağlantı yollarıyla uzunluğu 446 kilometreyi bulan otoyolda özellikle güneye doğru hareket eden tatilciler, zaman zaman Bursa geçişlerinde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Tatil yolunda olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise denetimlerinde sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.