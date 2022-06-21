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Son dakika haberleri: İstanbul ve Adana'da DEAŞ operasyonu

Demirören Haber Ajansı - Derya Evren - Güncel
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Son dakika haberleri: İstanbul ve Adana'da DEAŞ operasyonu

Son dakika haber... TERÖR örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

TERÖR örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, İstanbul ve Adana'da 7 farklı adreste eş zamanlı operasyon yaptı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Güncel

İstanbul Adana Güncel Haberler Son Dakika

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