Son dakika haberleri: İstanbul ve Adana'da DEAŞ operasyonu
Demirören Haber Ajansı - Derya Evren - Güncel
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Son dakika haber... TERÖR örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.
TERÖR örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, İstanbul ve Adana'da 7 farklı adreste eş zamanlı operasyon yaptı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Güncel