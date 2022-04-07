Yağmur ve mesai sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80 - Haberler

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Yağmur ve mesai sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Yağmur ve mesai sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80

İstanbul'da gündüz saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası, mesai saati bitimiyle birlikte mega kentin trafiği yüzde 80 seviyelerine ulaştı.

Meteoroloji, İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Öğleden sonra başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkili oldu. Maltepe D-100 Karayolu'nda yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

İBB Trafik Yoğunluk Haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 18.30 itibarıyla yüzde 80 olarak ölçüldü.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Anadolu Yakası, Meteoroloji, İstanbul, Güncel, Haberler

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