Yentür'den Anneler Günü'nde şehit öğretmenlere vefa

İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Anneler Günü dolayısıyla sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybeden öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Ayla Kara'yı andı.

Yentür paylaşımında, "Anne gitti ve evler döndü yazlık otellere… Anne gitti ve sular buruştu testilerde… Bu Anneler Günü'nde; hem anne şefkatini hem öğretmen merhametini aynı yürekte taşıyan kıymetli öğretmenlerimiz Fatma Nur Çelik ve Ayla Kara'yı rahmetle yad ediyorum. Onlar; çocuklarımızın hayatına iz bırakan, sevgiyi emekle büyüten güzel insanlardı. Geride; dualarla anılan bir hatıra, mahzun kalan öğrenciler ve unutulmayacak bir isim bıraktılar. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere; hayatımıza sevgisiyle yön veren bütün eğitimci annelerimizin Anneler Günü'nü hürmetle tebrik ediyor, ebediyete irtihal eden öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
