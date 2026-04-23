İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, 23 Nisan'da koltuğunu şehit çocuğuna devretti

İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Şehit Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in oğlu Yusuf Alp Cevher'e devretti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda özel bir program düzenlendi. Öğretmen, öğrenci ve velilerden oluşan grup, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ı makamında ziyaret etti. Terakki Vakfı Okulları öğrencilerinden oluşan grupta Şehit Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in oğlu Yusuf Alp Cevher, İl Emniyet Müdürü makamına geçerek telsiz anonsuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Etkinlik kapsamında öğrenciler, şehrin güvenlik yönetiminde aktif rol oynayan KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) binasını da ziyaret ederek burada mini bir gezi düzenledi. Programın sonunda İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
