İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişikliği

(İSTANBUL) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde 18 il emniyet müdür yardımcısı, 16 ilçe emniyet müdürü ve 15 şube müdürü, 3 ilçe emniyet müdür yardımcısı ile 2 şube müdür yardımcısının yeni görev yerleri belirlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna 14 yeni emniyet müdürü ve emniyet amiri görevlendirildi. Valilik onayıyla 18 il emniyet müdür yardımcısı, 16 ilçe emniyet müdürü ve 15 şube müdürü, 3 ilçe emniyet müdür yardımcısı ile 2 şube müdür yardımcısının yeni görevleri belirlendi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Mustafa Aktan, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Arınç Çevik ve Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne Ahmet Lütfü Çırakoğlu getirildi.