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İstanbul için "turuncu" uyarı! Yarın sabah çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Turuncu kodlu uyarının yapıldığı İstanbul'un Silivri, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde de bugün zaman zaman sağanak yağış etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamayla İstanbul genelinde çarşamba ve perşembe günleri etkili olması beklenen yağış konusunda uyarıda bulunmuştu.

HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Beklenen yağış bugün öğlen saatlerinden itibaren Silivri'de etkili olmaya başladı. Sağanak yağış nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve yollar göle döndü. Yağış nedeniyle D-100 kara yolunda da trafik yoğunluğu oluştu. Esenyurt ve Beylikdüzü'nde de yağış nedeniyle caddeler göle döndü.

İstanbul için 'turuncu' uyarı

İSTANBUL'A TURUNCU KODLU UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul'da yarından itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından İstanbul için turuncu uyarı paylaşımı yapan Vali Yerlikaya, "Sevgili İstanbullular, perşembe sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım" ifadelerine yer verdi.

İstanbul için 'turuncu' uyarı

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

Anadolu Yakası Ali Yerlikaya İstanbul Güncel Haberler

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