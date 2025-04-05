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İstanbul Havalimanında 455,2 Kilo Kokain Ele Geçirildi

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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza NARKOKİM ekipleri, İstanbul Havalimanı Kargo-Eşya bölümünde düzenlediği operasyonda 455,2 kilogram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İSTANBUL)- Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Posta/Kargo NARKOTİM ekiplerince İstanbul Havalimanı Kargo-Eşya bölümüne düzenlenen operasyonda 455,2 kilo kokoin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Posta/Kargo NARKOKİM Ekipleri'nin, İstanbul Havalimanı-Kargo-Eşya bölümünde düzenlediği operasyonda 455,2 kilo kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir."

Bakan Yerlikaya'dan tebrik paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından bakanlığın paylaşımını alıntılayarak, "Ticaret Bakanlığımız Gümrükler Muhafaza NARKOKİM ekiplerini İstanbul Havalimanı'nda yürüttükleri başarılı operasyon dolayısıyla tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız." paylaşımını yaptı.

İstanbul Havalimanında 455,2 Kilo Kokain Ele Geçirildi
Kaynak: ANKA / Güncel
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