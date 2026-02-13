İstanbul Havalimanı'nda garsondan hayat kurtaran müdahale

İSTANBUL Havalimanı'nda bir restoranda yemek yiyen kadın yolcu nefes borusuna yemek kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Restoranda görevli garson Beytullah Öztürk'ün Heimlich manevrası kadın yolcunun hayatını kurtardı.

İstanbul Havalimanı'nda gece saatlerinde meydana gelen olayda, Havalimanı İç hatlar Arındırılmış salonda yemek yiyen bir Türk kadın yolcunun boğazına yemek kaçtı. Öksürmeye başlayan kadın yolcu nefes alamamaya başlayınca restoranda bulunan Garson Beytullah Öztürk müdahale etti. Öztürk, yolcunun boğazına kaçan yemeği Heimlich manevrasıyla çıkarttı. Kadın, hayatını kurtaran garsona teşekkür etti.

Beytullah Öztürk, "Gece 03.20 sıralarıydı. Restoranda tek görevliydim. Dükkanı kontrol ettiğim sırada bir kadın yolcu öksürüyordu. 'İyi misiniz' diye sordum. Cevap vermedi. Kadın yolcu olduğu için ilk başta müdahale etmekten kaçındım su almaya gittim. Bu sırada kadın müdahale etmemi istedi. Heimlich manevrasıyla kadını kurtardım. Çok teşekkür etti" dedi.

GARSONUN MÜDAHALESİ KAMERADA

Öte yandan yolcunun boğulma tehlikesi geçirdiği ve garsonun kadına müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.