Üye Girişi
Haberler

İstanbul Havalimanı'nda Annenin Mağduriyet İddiasıyla Çekilen Video İle İlgili Soruşturma Başlatıldı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

İstanbul Havalimanı'nda annesinin dilinden dolayı mağdur olduğunu iddia eden ve video çeken kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık, kişinin iddialarının doğru olmadığını tespit etti ve halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçundan soruşturma açıldı.

İstanbul Havalimanı'nda, dili nedeniyle annesinin mağdur olduğu ve bekletildiği yönünde çektiği videoyu yayınlayan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Havalimanı'nda 17 Şubat'ta annesinin lisanı sebebiyle kendini anlatamadığını, 2,5 saatte dışarıya çıkamadığını, yetkililerin annesiyle ilgilenmediğini öne sürerek video çeken kişinin, bu iddialarının doğru olmadığı tespit edildi.

Savcılık, bu kişi hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı.

Valilik açıklaması

İstanbul Valiliğince, İstanbul Havalimanı'nda yaşanan ve sosyal medyada "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" şeklindeki iddialara ilişkin yapılan açıklamada, videonun art niyetli olduğu, devletin aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığı belirtilmişti.

Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelen vatandaşa, uçaktan inişinden havalimanı çıkış noktasına kadar hizmet verildiği belirtilen açıklamada, süreç şöyle anlatılmıştı:

"TK2751 Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelen 1944 doğumlu S.Ç'nin uçaktan iniş süreci şu şekilde gerçekleşmiştir.14.26 uçak piste iner, 14.36 körük kapısındaki uçaktan çıkar, 14.44 tekerli sandalye ile alınır, 14.51 bagaj alım salonuna bırakılır, 15.05 6A bagaj bandı yanına geçer, 15.39 bagajını alır, 15.41 bagaj alım salonundan çıkar, 15.42 bagaj alım salonu önünde video çekilir."

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Havalimanı İstanbul Ulaşım Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hızlı ve Öfkeli 9 filmi oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli 9 filmi konusu, oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 9 özeti! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! AVUKAT FEYZA ALTUN GÖZALTINDA! Feyza Altun kameralara parmak sallayarak ne dedi? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! 19 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 19 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İliç'teki maden sahasını işleten ABD'li şirketin adı ne? 1 milyar dolar değer kaybetti Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ulaş Bardakçı kimdir? Ulaş Bardakçı neden öldü, kaç yaşında öldü? 20 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 20 Şubat Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? PERSONEL ALIMI YAPILACAK MI? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıklama yaptı mı? Kaç personel alınacak? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! TEKEL BAYİDE İŞLENEN ÇİFTE CİNAYETTE SALDIRGANLAR NE DEDİ? Kendilerini nasıl savundular? Yargı son bölümde ne oldu? 84. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı hangi kanalda yayınlanıyor? Şevki Yılmaz kimdir? Söylediği sözlerle gündeme gelen Şevki Yılmaz kim, ne dedi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title