İstanbul Havalimanı'nda 29 Ekim Coşkusu Başlıyor
İstanbul Havalimanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve havalimanının hizmete açılışının 7. yıl dönümünü kutlamak için çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Kutlamalar, geleneksel dans gösterileri, bando performansları ve özel ışıklandırmalarla renklenecek.

İstanbul Havalimanı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve havalimanının hizmete açılışının 7. yıl dönümü coşkuyla kutlanacak.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı, her yıl 29 Ekim'de düzenlediği özel etkinliklerle Cumhuriyet coşkusunu yerli ve yabancı binlerce misafiriyle paylaşmaya devam edecek.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 29 Ekim'de dış ile iç hatlar ve kara tarafı bölgelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında düzenlenecek kortej yürüyüşü ve bando gösterileriyle başlayacak.

Farklı yörelerden geleneksel dans gösterileriyle devam edecek etkinlikler, canlı heykel performanslarıyla renklenecek.

Ayrıca, havalimanının simgesi olan hava trafik kontrol kulesi, bu yıl da 29 Ekim'de özel ışıklandırmalarla Türk bayrağının kırmızı rengine bürünecek.

Birlik ve beraberlik duygusunun yansıtılacağı etkinlikler, yolculara Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşatacak.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
Haberler.com
