İstanbul Havalimanı'nda 19 kilo 260 gram uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
İstanbul Havalimanı'nda, Birleşik Krallık vatandaşı iki şüpheli, 19 kilo 260 gram uyuşturucu maddesiyle gözaltına alındı. Uyuşturucunun piyasa değerinin 17 milyon 334 bin lira olduğu belirtildi.

İstanbul Havalimanı'nda valizinde 19 kilo 260 gram ağırlığında uyuşturucu ele geçirilen Birleşik Krallık vatandaşı 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında Bangkok'tan İstanbul'a gelen ve buradan Londra'ya gitmek üzere transit geçiş yapacak Birleşik Krallık vatandaşı Taylor Astle Johnson'u şüpheli olarak değerlendirdi.

Sistem üzerinden yapılan incelemede Johnson'a ait 24 kilogram ağırlığında bir bagaj olduğu, şüphelinin Holly Ann Cooper isimli Birleşik Krallık vatandaşıyla birlikte hareket ettiği belirlendi.

Bunun üzerine ekipler, İstanbul-Londra seferini gerçekleştirecek uçağın bulunduğu B5 körüğünde güvenlik önlemleri alarak 2 şüpheliyi durdurdu.

Şüpheliler, pasaport işlemlerinin ardından kabin bagajlarıyla birlikte detaylı arama ve inceleme yapılmak üzere havalimanındaki Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği'ne götürüldü.

Burada yapılan kontrollerde, Cooper'a ait çanta ve valizde suç unsuruna rastlanmazken, Johnson'ın valizinde 17 vakumlu poşet içerisinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen yeşil bitki bulundu. Ele geçirilen 19 kilo 260 gram ağırlığındaki maddenin, uyuşturucu test kitinde yapılan analizde esrar olduğu anlaşıldı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Ele geçirilen maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 17 milyon 334 bin lira olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Kenan Irtak
