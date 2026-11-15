İstanbul Havalimanı'nda 13 kilo 512 gram esrar bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul Havalimanı'nda valizlerdeki konserve kutuları ve ayakkabı tabanlarına gizlenmiş 13 kilo 512 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, ülkeye giriş yapan yolcuları takibe aldı.

Bu kapsamda, 14 Kasım'da Fas'ın Kazablanka kentinden İstanbul Havalimanı'na gelen uçaktaki M.M. ve N.B.A. isimli iki kadın yolcu, şüphe üzerine durduruldu.

Zanlıların valizlerinde yapılan aramalarda, 73 konserve kutusuna gizlenmiş 12 kilo 226 gram ve 4 ayakkabının tabanına saklanmış 1 kilo 286 gram olmak üzere toplam 13 kilo 512 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA