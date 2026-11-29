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GÜNGÖREN'de trafikte tartıştığı kadın sürücünün motosikletine tekme atan otomobil sürücüsü Ö.F.A.(22) yakalanarak gözaltına alındı. Sürücüye 185 bin 662 TL ceza uygulandı.

Olay 27 Kasım Cuma günü Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü tartıştığı kadın sürücünün motosikletine tekme attı. Motosiklet sürücüsüne hakarette bulunan kişi daha sonra otomobiline binerek uzaklaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti. Sürücünün kimliği kısa sürede belirlenerek gözaltına alındı. Otomobil sürücüsü Ö.F.A.'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun; 'Trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek veya ısrarla takip etmek', 'Muayenesiz araçla verilen izin süresinde muayene yaptırmamak' maddeleri gereği toplamda 185 bin 662 TL ceza uygulandı. Ö.F.A.'nın sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken, kullanmış olduğu araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca sürücü hakkında, 'tehdit, hakaret' suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı