Her şey 7 dakika içinde oldu! Kar maskeli 5 hırsız, büfeyi böyle soydu

İstanbul Güngören'de büfeye giren kar maskeli 5 hırsız, kısa sürede sigaraları ve kasadaki paraları çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını etkisiz hale getiren şüphelilerin büfeden yaptığı hırsızlık kameralar tarafından kaydedildi.

Güngören'de kar maskeli 5 hırsız, 26 Şubat'ta sabah saat 06.45 sıralarında Turan Mecit'e ait büfeye girdi. Hafif ticari araçla büfenin önüne gelen kar maskeli hırsızlar, önce dışarıda bulunan güvenlik kamerasını etkisiz hale getirdi.

HER ŞEY 7 DAKİKA İÇİNDE OLDU

Kepengi söktükten sonra içeri giren şüpheliler, büfede bulunan para ve sigaraları aldı. Buradaki kamerayı da fark eden şüpheliler, kamerayı başka yöne çevirdi. Şüpheliler, 7 dakika içerisinde bin liralık hırsızlık yaparak büfeden ayrıldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, hırsızların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

"70-80 BİN LİRA ZARARIMIZ BULUNUYOR"

Büfe sahibi Turan Mecit, "Pazar günü saat 06.45'de bir araç yanaşıyor. İçinden 5 kişi iniyor. İlk önce büfenin ışığını kapatıyor. Sonra kameranın açısını değiştiriyorlar. Kepengi levye yardımıyla açıp içeri giriyorlar. İçeri sanırım 4 kişi giriyor. Kamerada öyle gözüküyor. İçerideki 4 kişi önce kasa ve sigaraya yöneliyor. Sigaraları toplayıp, arabaya yüklüyorlar. Bu olay yaklaşık 6-7 dakika sürüyor. Kasayı ve sigara reyonunu boşaltıp, araçlarına yükleyip olay yerinden uzaklaşıyorlar. Pazar günleri burası ıssız olduğu için hırsızlar cirit atıyorlar. Büfede 70-80 bin lira zararımız bulunuyor" dedi.