İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması! 14 ev etkilendi, 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi. Olaydan 14 ev etkilendi, 70 kişi ise tedbir amaçlı tahliye edildi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.
İstanbul Valiliği, Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kaymasında, toplam 14 gecekondunun etkilendiğini ve 3'ünün kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'taki alanda toprak kayması meydana geldiği belirtildi.
AFAD EKİBİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Açıklamada, "Olayda toplam 14 gecekondu etkilenmiş olup bu gecekondulardan 3'ü kullanılamaz hale gelmiştir. Bölgede yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiş olup olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edilmiştir. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır." bilgisi verildi.