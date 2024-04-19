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İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması! 14 ev etkilendi, 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi. Olaydan 14 ev etkilendi, 70 kişi ise tedbir amaçlı tahliye edildi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

İstanbul Valiliği, Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kaymasında, toplam 14 gecekondunun etkilendiğini ve 3'ünün kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'taki alanda toprak kayması meydana geldiği belirtildi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması! 14 ev etkilendi, 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi

AFAD EKİBİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Açıklamada, "Olayda toplam 14 gecekondu etkilenmiş olup bu gecekondulardan 3'ü kullanılamaz hale gelmiştir. Bölgede yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiş olup olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edilmiştir. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır." bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Emre İliksiz - Güncel

Gaziosmanpaşa İstanbul AFAD Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

HALİS ER:

Geçmiş olsun keşke İBB yönetimi paraları reklama değil de kentsel dönüşüme harcasaydı bu bir işarettir bundan sonra bari yapsınlar

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uCube :

HALİS ER, Arkadaş her şeyi de bir yere bağlamayın yahu. Sırf şu yüzden kardeşlik, birlik beraberlikten eser bırakmadınız. Yok şurası, yok burası diye diye benliğimizi kaybettik. ;))

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yanıt19
Umut Yılmaz:

Evler 19 yıllıkmış, bu bilgiyle otur ağla. Kadir topbaşa salla

yanıt20
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Ali KAPLAN:

keşke imamoğlundan önce başlasaydı kentsel dönüşüm, 26 sene Akp yönetti belediyeyi, kentsel dönüşüm için tek bir adım bile atmamışlar, hem hükümet ettiler hem yerelde yönettiler ama paraları cemaate tarikatlara dağıtmışlar, hiç etmişler. Kentsel dönüşüm tek başına bir belediye ile olacak birşey değil, devlet, belediye ve halk işbirliği ile çok çabuk hızlandırılmalı.

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mustı aj:

bunuda siyasete cekerler. AMA inandığım bişi var ülkemizde ekonomik sosyal ve imar yönünden kötü bi durumdayız. acilen top yekün silkenenip kendimize gelmeliyiz. artık israf yanlış politika veya boş tartışmalardan kurtulup sil baştan eğitim ekonomi sağlık imar ve sosyal yenilenmeyi başlatmalıyız.ister inanın ister inanmayın harcayacak 1 saniyemiz bile yok.depremler sosyal adaletsizlik savaşlar salgınlar bizi bekliyor . nazar değmesin iyi giden tek şey savunma sanayimiz .

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Cem Demirkaya:

Siyaseti Bırakıp Ne Zaman İnsanca ve Vicdanen Düşünür Olursak O zaman Belki bir adım ileri gidebileceğiz

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Bir garip yolcu:

Oncelikle haritaya bakmanizi isterim kayma sarigolun orda olmus ...yildiztabya bahadir sokak ta ve orada toki suan yuksek binalar yapiyo alt taraftaki evleri istinat dubarlariyla guvenli hale getirilmesi gerekliydi ...

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Aslan Öztürk:

Mallık gecekondu millet keriz bedava otur üstüne acı ayıp .

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brtcn :

Adı üstünde gecekondu,zamanında hiçbir mühendislik,zemin etüdü ve teknik altyapı olmadan yapılan binalar.Sonra bu tip binalara göz yuman belediyeler daha sonrada verilen aflarla legal hale gelmesi sonra da ah vah kentsel dönüşüm olsaydı

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Mert Can:

Bu arada hayatı kayanlara da Allah yardım etsin.

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