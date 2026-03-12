İstanbul Film Festivali "Work in Progress Platformu" seçkisi açıklandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfınca (İKSV) düzenlenen İstanbul Film Festivali'nin "21. Köprüde Buluşmalar" etkinliği kapsamında "Work in Progress Platformu" seçkisi açıklandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 14-16 Nisan'da gerçekleştirilecek programın "Work in Progress Platformu"na, "Aslanlar ve Ceylanlar", "Aynı Narın Taneleri", "Dans Eden Melekler", "Hakikatin Ölümü", "Hakkari'nin Diğer Mevsimleri", "İskeletin Türküsü", "İşte Bu Kıyamet", "Sessiz Ev", "Stratum" ve "Sucuk Olmak" projeleri seçildi.

Platformda, Türkiye'de çekimlerini tamamlamış uzun metraj kurmaca ve belgesel projelerin sunumları ile uluslararası profesyonellerle toplantılar yapılacak.

Ayrıca seçilen projelerin post prodüksiyon süreçlerinin tamamlanmasına ve uluslararası festival, dağıtım ve pazarlama süreçlerine destek olunması hedefleniyor.

Festival programcısı Celine Roustan, yapımcı Guillaume de Seille ve yönetmen Rezan Yeşilbaş tarafından belirlenen 10 projenin ekipleri, mart ve nisanda deneyimli eğitmenler eşliğinde senaryo geliştirme, sunum teknikleri, film finansmanı, festival ve pazarlama stratejileri üzerine eğitim alacak.

Ekipler, "Köprüde Buluşmalar" etkinliğiyle ilk uluslararası sunumlarını yaparak, film endüstrisinin profesyonel isimleriyle bire bir görüşme imkanı elde edecek.