21. Köprüde Buluşmalar'da ödüller takdim edildi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen "21. Köprüde Buluşmalar"ın kazananları ödüllerine kavuştu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den sinemacılarla 31 farklı ülkeden uluslararası sinema profesyonellerini bir araya getiren etkinliğin ödül töreni Pera Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Törende Film Geliştirme Platformu, Work in Progress Platformu ve Kısa Film Atölyesi'nde seçilen projelere ödülleri takdim edildi.

Geliştirme aşamasındaki 9 uzun metraj kurmaca ve belgesel projeyi desteklemeyi amaçlayan Film Geliştirme Platformu seçkisini İsviçre'den Locarno Film Festivali Endüstri Yöneticisi Daria Voumard, Fransa'dan ARTE Cinema Seçici Kurul Üyesi Gilles Duval ve yönetmen Tarık Aktaş değerlendirdi.

Arin İnan Arslan'ın "Tüccar" adlı projesi 300 bin liralık Köprüde Buluşmalar Ödülü ile Mattepost Post Prodüksiyon Ödülü'ne değer görüldü.

Melodika Ses Ödülü Dilşad Aladağ'ın "Ağır Ağır Giden Eller" eserine, Filmarka Ekipman Ödülü ise Barış Sarhan'ın "Apollo Adası" eserine verildi.

Work in Progress Platformu ödüllerinde 300 bin liralık Anadolu Efes Ödülü Evrim Kaya'nın "Hakkari'nin Diğer Mevsimleri", 300 bin liralık Netflix Film Destek Ödülü Daniel Kötter ve Marko Grba Singh'in "Stratum", Postgarden Renk Ödülü Şeyla Korkut'un "Aynı Narın Taneleri" ve Fata Morgana Fragman Ödülü de Ferit Kılıç'ın "Dans Eden Melekler" eserlerine takdim edildi.

Kısa Film Atölyesi ödüllerinde 200 bin lira değerindeki CUPRA Kısa Film Ödülü ile Road to Clermont Katılım Ödülü "Benden Önce Annem" projesinin, Lumix Pro Destek Ödülü Selin Aktaş Eyüboğlu'nun "Anne, Babam Bana Kızacak mı?" ve Square Eyes Danışmanlık Ödülü ise Halime Usta'nın "Orlando" projesinin oldu.

Balahan Gürel'in "İşte Bu Kıyamet" eseri 500 bin lira değerindeki Türker İnanoğlu İlk Film Teşvik Ödülü'ne değer görüldü.

Sektöre Giriş: Genç Yapımcı Mentorluk Programı Ödülü Sığla Ünal'a verildi.

International Screen Institute Ödülü ile Midpoint Danışmanlık Ödülü ise Onur Sefer'in "Leviathan" eserinin oldu.