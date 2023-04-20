İSTANBUL-FATİH'TE GÖRME ENGELLİ TURİST OTELİN 4. KATINDAN DÜŞTÜ

FATİH'te, 4 gün önce umreden gelen Endonezyalı turist, kaldığı otelin 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarından Ali Kuşçu Mahallesi, Aslanhane Sokak üzerinde bulunan 4 katlı otelin son katında meydana geldi. İddiaya göre, 4 gün önce umreden İstanbul'a gelen Endonezyalı görme engelli turist, henüz belirlenemeyen bir nedenle ailesi ile birlikte kaldığı otelin 4'üncü katından düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde engelli turistin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerini yaptığı çalışmanın ardından Endonezyalı turistin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'TAMDA ÖNÜMÜZE DÜŞTÜ'

Olayın yaşandığı otelin personellerinden Furkan Kaya, Biz kapının önünde bekliyorduk, 80-90 yaşlarında bir hacı amcamız, gözleri görmüyordu aşağı sarkarken düştü. Tamda önünüze düştü. Daha sonra nabzına bakıldı olay yeri inceleme ekipleri geldi.? diye konuştu.