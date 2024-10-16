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Etiler'de bir lisede öğretmen tartıştığı okul müdürüne silah çekti

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İstanbul Etiler'deki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 34 yaşındaki öğretmen, tartıştığı okul müdürüne silah çekti. Öğrenciler tahliye edilirken, gözaltına alınan öğretmenin üzerinden 1 ruhsatsız tabanca ile 3 bıçak çıktı.

İstanbul'da şiddetin başrolündeki isim bu kez bir öğretmen oldu. Okul müdürüne silah çeken saldırgan, gözaltına alındı.

SİLAH TUTUKLUK YAPTI

Olay, saat 14: 30 sıralarında Etiler'de bulunan Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okulda görev yapan 34 yaşındaki öğretmen Serdar A., iddiaya göre okul müdürü ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Serdar A., silahını okul müdürüne doğrulttu. Silahın tutukluk yapması üzerine Serdar A., okulun bahçesine çıktı. Burada silahı ile uğraştığı esnada silah ateş aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Etiler'deki bir lisede öğretmen tartıştığı okul müdürüne silah çekti

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Öğrenciler ve öğretmenler arasında kısa süreli panik yaşandı, okul boşaltıldı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, öğretmeni gözaltına alarak emniyete götürdü. Saldırganın üzerinden 1 ruhsatsız tabanca ile 3 bıçak çıktı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Etiler'deki bir lisede öğretmen tartıştığı okul müdürüne silah çekti

Etiler'de bir lisede öğretmen tartıştığı okul müdürüne silah çekti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (33)

man over:

Bu dönemin öğretmenleri, 50 yıl önceki öğretmenlerin tırnağı etmez

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ZİYA BAŞKAN:

artık öğretmenler de silah çekmeye başladı cesareti kimden alıyorlar acaba

151
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yanıtYanıtla
JokerAllame:

tek sebebi var onuda herkes biliyor.. Saygılar:)

146
29
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Furkan inci:

ülkenin fabrika ayarlarıyla oynayanlar utanırmı bilmem olsun almanya bizi kıskanıyor :)

138
34
yanıtYanıtla
Bozkurtlar Diriliyor:

hadi sokaktaki serserileri anladikta öğretmenin silahla ne işi olur?

147
5
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Erol Balık:

öğretmen silah çekerse öğrenciler.???

130
8
yanıtYanıtla
Uzman:

ülkenin içinden geçti 20 yılın özeti kapatın meclisi bir işe yaradıklarıyok.

109
22
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bekir Peker:

Bunlar daha iyi günlerimiz maalesef

63
11
yanıtYanıtla
Bekir atalay:

Demekki cocuklar okulda oyretmenlerinden silah eytimi alip buyudumu katil oluyorlarmis

42
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A. Erol:

her ateş eden haksız olmayabilir .

41
10
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