Etiler'de bir lisede öğretmen tartıştığı okul müdürüne silah çekti

İstanbul'da şiddetin başrolündeki isim bu kez bir öğretmen oldu. Okul müdürüne silah çeken saldırgan, gözaltına alındı.

SİLAH TUTUKLUK YAPTI

Olay, saat 14: 30 sıralarında Etiler'de bulunan Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okulda görev yapan 34 yaşındaki öğretmen Serdar A., iddiaya göre okul müdürü ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Serdar A., silahını okul müdürüne doğrulttu. Silahın tutukluk yapması üzerine Serdar A., okulun bahçesine çıktı. Burada silahı ile uğraştığı esnada silah ateş aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Öğrenciler ve öğretmenler arasında kısa süreli panik yaşandı, okul boşaltıldı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, öğretmeni gözaltına alarak emniyete götürdü. Saldırganın üzerinden 1 ruhsatsız tabanca ile 3 bıçak çıktı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.