İstanbul Erkek Lisesi'nin pansiyonundaki kavgada darbedildiğini öne süren 3 öğrenci şikayette bulundu

İstanbul Erkek Lisesi'nde erkek pansiyonunda öğrenciler arasında çıkan kavga iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 3 öğrenci darbedildiğini öne sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Lisede taciz iddiası üzerine 25 Kasım'da erkek pansiyonunda 11. sınıf öğrencileri ile 9. sınıf öğrencileri arasında kavga çıktığı, bazı öğrencilerin darp edilerek yaralandığı yönündeki iddialar üzerine, İstanbul Valiliğince görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişleri tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

İl Milli Eğitim müfettişlerinin yürüttüğü soruşturmayı devralan Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince devam eden süreç içerisinde lisenin müdürü ve müdür başyardımcısı açığa alındı.

Görevlendirilen müfettişlerin soruşturma kapsamında hazırlayacağı rapor bekleniyor. Öte yandan iddialara ilişkin hukuki süreçte devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturmada, "darp" iddiasıyla ilgili 3 öğrencinin şikayetçi olduğu öğrenildi.

Başsavcılık, konuya ilişkin başka şikayetlerin olup olmadığını belirlemek amacıyla kolluk kuvvetlerine ve ilgili kurumlara resmi yazı gönderdi.

Olaya karıştığı iddia edilen öğrencilerden bazılarının farklı illere gittiğinin belirlenmesi üzerine ilgili başsavcılıklara da şikayet yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için yazı yazıldığı öğrenildi.

-Ne olmuştu?

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Erkek Lisesi'nde 24 Kasım'da 9. sınıfta öğrenim gören 7 öğrencinin, 11. sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup tarafından fiziksel saldırıya uğradığı iddiaları üzerine, İstanbul Valiliğince görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişlerince soruşturma yürütüldüğüne dair açıklama yapmıştı.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında lisenin erkek pansiyonunda öğrenciler arasındaki kavgaya ilişkin haberlerin yer aldığı belirtilmişti.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için yapıldığı vurgulanan açıklamada, "25 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen olayın ardından ilgili öğrencilerin sağlık kontrolleri yapılmış, veliler bilgilendirilmiş ve eğitim öğretime devam etmelerine engel teşkil edecek bir durum bulunmadığı tespit edilmiştir. Süreç tarafımızca hassasiyetle takip edilmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, okul yönetimi tarafından, "Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu"nun disiplin sürecinin işletildiğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedilmişti:

"Rehberlik servisi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından önleyici rehberlik görüşmeleri ve destek çalışmaları başlatılmıştır. Konuya ilişkin idari soruşturma, Valiliğimiz tarafından görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişleri tarafından yürütülmektedir. Öğrencilerimizin güvenliği, eğitim ortamının huzuru ve çocuklarımızın korunması temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda gerekli tüm süreçler kararlılıkla yürütülmektedir."