İstanbul Emniyeti, Hdp Binasına Giren Kişinin Belirlendiğini Açıkladı

İSTANBUL (ANKA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün TBMM kürsüsünden dile getirdiği, 1 Mayıs'ta kimsenin içeride olmadığı sırada HDP binasına giren kişinin tespit edildiğini açıkladı. Emniyet, söz konusu kişinin hakkında silah kaçakçılığından suç kaydı bulunduğu ve yakın akrabaları arasında bölücü terör örgütü PKK üyesi olduğunu bildirdi. Açıklamada, A.Ş.'nin dinlenmek ve ihtiyaç gidermek için binaya girdiğinin öğrenildiği kaydedildi.

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, TBMM Genel Kurulu'nda, 1 Mayıs günü akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişinin, Beyoğlu ilçesinde bulunan HDP İstanbul İl Binası'na, içeride kimse yokken polis gözetiminde girdiğini iddia etmiş, durumu kamera kayıtlarından fark ettiklerini söylemişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, görüntülerde yer alan kişinin A.Ş. isimli şahıs olduğunu belirledi. A.Ş. ile ilgili yapılan çalışmalarda, "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "Seçim Kanunu'na muhalefet" suçlarından kaydının bulunduğu belirlendi. Adı geçen A.Ş.'nin geçen salı günü de ifadesine başvuruldu.

"POLİSİN YÖNLENDİRDİĞİ İDDİALARI ASILSIZDIR"

Emniyet açıklamasında, daha sonra şu bilgiler paylaşıldı:

"Yapılan araştırmalarda Batman nüfusuna kayıtlı şahsın eşinin kız kardeşi olan S.Ç. isimli örgüt mensubunun 2021 yılında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüttüğü sırada etkisiz hale getirildiği, yine eşinin erkek kardeşi F.Ç. isimli şahsın 2018 yılında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan yakalanarak işlem gördüğü, ayrıca İ.B. isimli akrabasının 2008 yılında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün kırsal alanında faaliyet yürütürken yakalandığı belirlenmiştir. Ayrıca şahsın haberiçeriğinde yer alan tarihte 1 Mayıs kutlamalarını izlemek üzere Beyoğlu ilçesinde bulunduğu, dinlenmek ve ihtiyaç gidermek adına HDP İstanbul İl Başkanlığı'na uğradığı öğrenilmiştir.

Bu doğrultuda haber içeriğinde yer alan, şahsın polislerle iş birliği yaptığı ve polislerin kendisini yönlendirdiği iddiaları asılsız ve gerçek dışıdır."

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