Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul Emniyeti ekipleri sahte içki operasyonunda 8 şüpheliyi gözaltına aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri adreslere sahte içki operasyonu düzenledi, 8 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 12 bin 130 litre alkollü içki, 557 bidon, 4 depolama tankı, 2 filtreleme tüpü, 3 karbon filtre, 600 kapak ve 1,5 litrelik aroma verici kit ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda 12 bin 130 litre alkollü içki, 5 litre hacminde 557 bidon, 4 depolama tankı, 2 filtreleme tüpü, 3 karbon filtre, 600 kapak ile 1,5 litrelik aroma verici kit ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım kadrosu hakkında dikkat çeken yorum: Alınmamasına şaşırdım

Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım kadrosu hakkında dikkat çeken yorum
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Greenwood, Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı

Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı!
Bade İşçil'den aşk açıklaması: Erkekler beni etkilemiyor

Ünlü oyuncudan aşk itirafı geldi
Pencereden düşmek üzere olan çocuk son anda kurtarıldı

Bu görüntüyü izlemeye yürek dayanmaz!
Japonya'ya giden Türk çift otel odasındaki televizyondan şüphelendi, altından çıkan cihaz şoke etti11

Türk çiftin Japonya tatilinde akılalmaz olay! Altından çıkan şoke etti
Taner Tolga Tarlacı'nın ölüm haberinde şaşırtan iddia

Öldü denilen Survivor Taner'in son durumu ortaya çıktı
Tom Barrack'tan 10 Kasım mesajı: Türkiye ile birlikte saygı duruşundayım

Tom Barrack'tan dikkat çeken 10 Kasım mesajı
Gazze'de felaket üstüne felaket! 70 bin çadır sular altında kaldı

Gazze'de felaket üstüne felaket! 70 bin çadır sular altında kaldı