İstanbul Emniyeti ekipleri sahte içki operasyonunda 8 şüpheliyi gözaltına aldı

İstanbul Emniyeti ekipleri sahte içki operasyonunda 8 şüpheliyi gözaltına aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri adreslere sahte içki operasyonu düzenledi, 8 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 12 bin 130 litre alkollü içki, 557 bidon, 4 depolama tankı, 2 filtreleme tüpü, 3 karbon filtre, 600 kapak ve 1,5 litrelik aroma verici kit ele geçirildi.
İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerdeki aramalarda 12 bin 130 litre alkollü içki, 5 litre hacminde 557 bidon, 4 depolama tankı, 2 filtreleme tüpü, 3 karbon filtre, 600 kapak ile 1,5 litrelik aroma verici kit ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.