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İstanbul Emniyeti, Bayrampaşa'da okulda silahlı yakalama iddiasını yalanladı

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İstanbul Emniyeti, Bayrampaşa'da okulda silahlı yakalama iddiasını yalanladı. Açıklamaya göre olay, Altıntepsi Mahallesi'ndeki parkta okul çevresi çalışması sırasında yaşandı; 2 şüpheli ile iki 12 yaşındaki çocuk muhafaza altına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarda yer alan Bayrampaşa'da bir okulda silahlı şahısların yakalandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Emniyetten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlara ilişkin inceleme gerçekleştirildiği belitildi.

Açıklamada, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünce bugün çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul ve çevrelerinde yürütülen çalışmalar sırasında, Altıntepsi Mahallesi'ndeki bir parkta durumundan şüphelenilen şahısların fark edildiği ifade edildi.

Polis ekiplerince durdurulmak istenen şahısların kaçmaya çalıştıkları sırada bir adet şarjörün yere düştüğünün görüldüğü aktarılan açıklamada, N.L.T. ve C.B'nin muhafaza altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan araştırmalarda, N.L.T. ve C.B'nin silahı yanlarında bulunan M.T. (12) ve M.D'ye (12) saklamaları için verdikleri, çocukların ise kaçarken silahı olay yerine yakın çimenlik alana attıkları belirlenmiş, M.T. ve M.D. kısa süre içerisinde muhafaza altına alınmış, tabanca da çimenlik alanda ele geçirilmiştir. Olay, polis ekiplerimizin çocuk ve gençlerimizin güvenliğinin sağlanmasına yönelik okul çevrelerinde yürüttüğü çalışmalar sırasında tespit edilmiş olup, herhangi bir okul içerisinde veya okulla bağlantılı olarak meydana gelmemiştir."

Yapılan incelemede, Bayrampaşa'da okulda silahlı şahısların yakalandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığının anlaşıldığı aktarılan açıklamada, konuyla ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA
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