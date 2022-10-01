İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'tan göçmenlerin suç işlemesine ilişkin açıklama: "Suça yelteneni sınır dışı ediyoruz"

Habertürk'ten Yasemin Guneri'ye İstanbul'daki suç oranlarının azalmasına ilişkin açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "Hırsızlık, gasp veya diğer suçları işleyen göçmenleri anında sınır dışı ediyoruz. Bu nedenle suç işleme oranı oldukça düştü. İstanbul'da yaşayan göçmenler de herhangi bir suça karışırlarsa sınır dışı edileceklerini bildikleri için suç işleme oranlarında büyük bir düşüş yaşandı" dedi.

İstanbul nüfüsü 20 milyona yaklaşan devasa bir şehir olarak, her milletten insanı içerisinde barındırıyor. Bu duruma karşılık İstanbul'da suç oranlarının yüksek olması beklenirken, bu oran giderek azalıyor.Bunun nedenini ise İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş açıkladı.

''SUÇ İŞLEYEN GÖÇMENİ SINIR DIŞI EDİYORUZ''

Aktaş, "Hırsızlık, gasp veya diğer suçları işleyen göçmenleri anında sınır dışı ediyoruz. Bu nedenle suç işleme oranı oldukça düştü. İstanbul'da yaşayan göçmenler de herhangi bir suça karışırlarsa sınır dışı edileceklerini bildikleri için suç işleme oranlarında büyük bir düşüş yaşandı" dedi.

''50 BİN KAYITLI GÖÇMENİ SINIR DIŞI ETTİK''

İstanbul'da kayıtlı yaklaşık 1 milyon 200 bin göçmen bulunduğunu vurgulayan Aktaş, "Bu kadar göçmene rağmen suç oranlarında yüzde 90 düşüş var. Çünkü, suça yeltenen göçmeni sınır dışı ediyoruz. Toplam 2 milyon da kayıtsız göçmen var. Bir yıl içerisinde 50 bin kayıtlı göçmeni sınır dışı ettik" açıklamalarını yaptı.