İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Yaralı Polis Memurunu Ziyaret Etti

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt'ta düzenlenen operasyon sırasında yaralanan polis memurunu hastanede ziyaret etti.

İstanbul'a yeni atanan Yıldız, Esenyurt'ta başlatılan geniş uygulama noktalarına gelerek, polis ekiplerinin çalışmalarını denetledi.

Ardından İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital'a geçen Yıldız, 2 Aralık'ta Esenyurt'taki operasyonda yaralanan polis memuru Nusret Yıldırım'a ziyarette bulundu.

Polis memuru ve eşine "geçmiş olsun" dileklerini ileten Yıldız, "Gazi oldun. Allah şifa versin. Teşkilatımız her zaman yanında. Bu kutsal görevi ifa ederken kendi canını hiçe sayarak mücadele ettin. Allah muhafaza etti." dedi.

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 Aralık'ta hakkında "cinsel istismar" suçundan arama kararı bulunan şüpheli M.Ö'yü gözaltına almak üzere Yenikent Mahallesi'ndeki ikametine gitmiş, zanlının kapıdaki ekiplere silahla ateş açması sonucu polis memuru Nusret Yıldırım yaralanmıştı.