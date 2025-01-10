İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Sancaktepe'deki Asayiş Uygulamasını Denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sancaktepe'deki geniş çaplı asayiş uygulamasını denetledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanması ile asayiş ve narkotik suçlarının önüne geçilmesi amacıyla Sancaktepe'de eş zamanlı genel güvenlik ve huzur uygulaması yapıldı.

Saat 19.00 itibarıyla başlatılan uygulama, Asayiş, Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme, Terörle Mücadele, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şube müdürlükleri ile Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Uygulamaya dedektör köpekler de katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, kontrolleri denetlemek için Osmangazi Caddesi'ndeki uygulama noktasına geldi.

Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurudur." anlayışıyla bugün de Sancaktepe'de olduklarını söyledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak kenti daha huzurlu ve güvenli hale getirmek için sahada bulunduklarını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Organize suç çetelerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Özellikle 'yeni nesil mafya' tabir ettiğimiz motosikletli suç çetelerine karşı operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Bu hafta içerisinde bu suç grubuna mensup 53 şahıs gözaltına alındı, bunlardan 26'sı tutuklandı. Birçok ruhsatsız silah ve motosiklete el konuldu."

Yıldız, denetimler sırasında durdurulan araçlardaki bazı vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.