İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız polislerin yeni yılını kutladı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kent genelinde görev yapan polislerin yeni yılını telsiz anonsuyla kutladı.

Taksim'deki Mobil Komuta Merkezi'nde yeni yılı karşılayan Yıldız, saatlerin 00.00'ı göstermesinin ardından kent genelinde görev yapan polislere telsizden seslendi.

Yıldız, 2025'te huzur ve güvenliğin sağlanmasında, vatandaşların can ve mal emniyetinin korunmasında gösterdikleri üstün gayretlerden dolayı meslektaşlarına teşekkür ederek, "Geçtiğimiz yıl da olduğu gibi suç ve suçluyla mücadelede aynı kararlılıkta görev başında olacağız." dedi.

Huzuru bozmaya çalışanlara asla geçit vermeyeceklerini kaydeden Yıldız, "Bu şehir bizim şehrimiz. Biz İstanbul'un emniyetiyiz. Büyük bir özveriyle görev yapan sizlere ve fedakar ailelerinize önümüzdeki yılın hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan temenni ediyor, hayırlı çalışmalar diliyorum." ifadelerini kullandı.