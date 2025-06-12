İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız'dan Esenyurt'ta Güvenlik Uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız'dan Esenyurt'ta Güvenlik Uygulaması
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İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt'ta gerçekleşen güvenlik uygulamasına katılarak suçla mücadeleye dair önemli mesajlar verdi. Yıldız, suç işleyenlerin yakalanacağını belirtti.

İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt'ta yapılan uygulamaya katılarak görevli polis memurlarından bilgi aldı. Vatandaşlarla da sohbet eden Yıldız, "Suç işleyenler bilmelidir ki, yolun sonu mutlaka bizler olacaktır" dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ile işlenen suçların faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik genel güvenlik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'da katılarak yapılan çalışmaları yerinde denetledi. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurulurken, şahısların üstleri aranarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Uygulamaya Narkotik köpeği de katıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, durduralan araçlardaki vatandaşlarla sohbet etti.

'BU UYGULAMALARIMIZ BİR KARARLILIK NÖBETİDİR'

Denetim sonrasında açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "'İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurudur' anlayışıyla tüm birimlerimizle, kadim şehir İstanbulumuzun her sokak, her cadde, her köşesinde uygulamalarımız devam edecektir. Bu uygulamalarımız bir kararlılık nöbetidir. Bugün de yer ve zaman gözetmeksizin huzur ve güvenliğin temini için İstanbulumuzun en fazla nüfusuna sahip olan Esenyurt ilçemizde 55 noktada, 190 ekibimizle, 791 personelimizle huzur nöbetindeyiz. Esenyurt'ta huzura düşman olan kişilere mesajımız nettir. Suç işleyenler bilmelidir ki, yolun sonu mutlaka bizler olacaktır. Bizim amacımız sokaklarda görünmek değil, bir güven vermektir. Bizimle beraber uygulamalarda görev alan fedakar meslektaşlarıma İstanbul halkımıza ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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