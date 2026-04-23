İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, 23 Nisan'da koltuğunu şehit çocuğuna devretti

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in oğluna devretti.

TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü ile 23 Nisan kapsamında düzenlenen etkinlikte, kentte eğitimini sürdüren öğrenciler ile 2021 yılında Hakkari'de şehit olan Emniyet Müdürü Cevher'in oğlu Yusuf Alp Cevher, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi binasını gezdi.

Daha sonra İl Emniyet Müdürü Yıldız tarafından kapıda karşılanan çocuklar makamda ağırlandı.

Bir süre çocuklarla sohbet eden Yıldız'ın koltuğuna, aynı zamanda Terakki Vakfı Okullarında eğitim gören Yusuf Alp Cevher temsili olarak oturdu.

Polis telsizinden İl Emniyet Müdürü'nün koduyla anons yapan Cevher, 23 Nisan'ı gururla kutladıklarını ifade etti.

Bu anlamlı günde İstanbul Emniyet Müdürlüğünde olmanın kendisi için onur ve gurur kaynağı olduğunu dile getiren Cevher, "Bizler geleceğin büyükleri olarak bu güvene layık olmak, ülkemizi daha aydınlık, güçlü ve mutlu yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Bu eşsiz bayramı bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını saygıyla anıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
