İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, 23 Nisan'da öğrencileri ağırladı

İSTANBUL (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bahçelievler Koza İlköğretim Okulundan bir grup öğrenci, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti.

Öğrencilerin öğretmenler ve okul müdürüyle ziyaretinde, ilköğretim 3'üncü sınıfta okuyan Yusuf Akar, temsilen Emniyet Müdürü Aktaş'ın makam koltuğuna oturdu.

İlk olarak Zafer Aktaş'tan bilgi alan Akar, çocukların güvenliği için alınan önlemleri ve okul çevreleri ile parklarda yapılan çalışmaları sordu.

Yusuf Akar ayrıca telsizden, emniyet teşkilatında görev yapan polislerin çocuklarının bayramını da kutladı.

Aktaş da alınan tedbirleri, geçmişte yapılan ve devam eden çalışmaları anlatarak, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Onların başına gelebilecek en ufak bir zararda şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılacağını bildiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra, okul müdürü, öğretmen ve öğrenciler, Aktaş ile fotoğraf çektirdi.