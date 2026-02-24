Haberler

Çiğdem Yarkın "Hüzzam Faslı" konseriyle AKM'de sahne aldı

Çiğdem Yarkın 'Hüzzam Faslı' konseriyle AKM'de sahne aldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul Devlet Türk Müziği Korosu, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği konserde solist Çiğdem Yarkın ile hüzzam makamının seçkin eserlerini seslendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Devlet Türk Müziği Korosu, Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi.

Konserde solist olarak sahne alan Çiğdem Yarkın, "Hüzzam Faslı" programıyla dinleyicilerle buluştu.

Sanat yönetmenliğini Ferruh Yarkın'ın üstlendiği gecede, hüzzam makamının seçkin eserleri seslendirildi.

