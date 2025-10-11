Haberler

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 2025-2026 Sezonunu Açtı

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 2025-2026 Sezonunu Açtı
DenizBank'ın desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 2025-2026 sanat sezonunu Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan konserle başlattı. İtalyan şef Antonio Pirolli yönetiminde, Rus piyanist Nikolai Lugansky'nin solist olarak yer aldığı konserde, Ravel ve Brahms'ın eserleri seslendirildi.

DenizBank'ın 21 yıldır desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 2025-2026 sanat sezonunu Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilen konserle açtı.

İDSO'dan yapılan açıklamaya göre, bu sene 80. yılını kutlayan İDSO'yu konserde İtalyan şef Antonio Pirolli yönetirken, solist dünyaca ünlü Rus piyanist Nikolai Lugansky oldu.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Maurice Ravel ile Johannes Brahms'ın eserleri seslendirildi.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, sezon boyunca hem dünya klasik müziğinin başyapıtlarını hem de Türk bestecilerin eserlerini sahneye taşıyarak, Türkiye'den ve dünyadan değerli şef ve solistleri ağırlayacak.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
