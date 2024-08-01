Üye Girişi
Haberler

İstanbul'dan yola çıkan baba-kız, Gazze'ye yönelik saldırıları sergiyle protesto etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'dan yola çıkan Eyüp Güzel ve kızı Şüheda Güzel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için çizdikleri resimlerle Elazığ'da sergi açtı. Baba-kız, Türkiye turu yaparak resimlerini farkındalık oluşturmak amacıyla sergiledi.

İstanbul'dan yola çıkan Eyüp Güzel ve kızı Şüheda Güzel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için çizdikleri resimlerle Elazığ'da sergi açtı.

İstanbul'da yaşayan 3 çocuk babası Eyüp Güzel, 18 yaşındaki kızı Şüheda ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını tablolara çizdi.

Saldırıları protesto etmek ve bu zulmü göstermek amacıyla Türkiye turu yapmaya karar veren baba-kız, 13 Temmuz'da Gebze'de açtıkları ilk serginin ardından Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Van, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman'da da resimlerini sergiledi.

Baba-kızın bir durağı da Elazığ oldu.

Hucurat Harekatı Derneği Başkanı da olan Eyüp Güzel ile kızı Şüheda, Elazığ'daki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sergi açtı.

Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar, resim ve diğer görseller hakkında bilgi aldı, çocuklar da meydanda kurulan masalarda resim çizdi.

Eyüp Güzel, AA muhabirine, Filistin'de yaşanan zulme yönelik farkındalık oluşturmak için yaklaşık bir aydır yollarda olduklarını söyledi.

Türkiye'nin tüm bölgelerini gezdiklerini ifade eden Güzel, "Kudüs ve Gazze ile ilgili resimleri sergiliyoruz. Sergimiz 35 resimden oluşuyor. Gazze'de yaşanan soykırıma resimler yoluyla dikkati çekmek amacıyla böyle bir farkındalık çalışması yapıyoruz." dedi.

Resimlerinin Gazze'de yaşanan soykırım sürecinde hafızalarda kalan karelere özgü 3 kategoriden oluştuğunu belirten Güzel, "Soykırımı, resimler yoluyla insanlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Güzel, çadırda kurdukları masalarda çocukların da resim yaptığını belirtti.

Şüheda Güzel de yaşanan zulmün bir an önce bitmesi gerektiğini ifade ederek, "Orada çok büyük bir soykırım var. Bizim bu tür saha çalışmalarına odaklanmamız, farkındalık sağlamamız gerekiyor." dedi.

Sergiyi gezen ziyaretçilerden Mert Erol Durmuş, bu faaliyeti anlamlı bulduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Eyüp Güzel İstanbul Türkiye Elazığ İsrail Gazze Baba Sanat Kültür Sanat Güncel Haberler

Ankara'da tarihi takas! 3'ü ABD, 8'i Rus 26 kişi ülkelerine teslim edildi

Ankara'da tarihi takas! 3'ü ABD, 8'i Rus 26 kişi ülkelerine teslim edildi

 İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

 Olimpiyatlarda 'trans' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Olimpiyatlarda "trans" boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Bakmadan Geçme

MasterChef kime kaşık atıldı 1 Ağustos? Somer ŞeF kime kaşık attı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Manavgat, Döşemealtı, Aksu 1-2 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! MasterChef 18. yarışmacı kim oldu? 1 Ağustos ana kadroya kim girdi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Gemlik, Karacabey, Kestel 1-2 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! Tatlı Vatan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tatlı Vatan filmi ne zaman, nerede çekildi? Tatlı Vatan filmi gerçek mi? Sörf nedir, nasıl yapılır? Sörf nerede yapılır? Sörf çeşitleri nelerdir? Ölüm Gecesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölüm Gecesi filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölüm Gecesi filmi gerçek mi? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Kalecik, Şereflikoçhisar, Akyurt 1-2 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Aranan Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aranan Adam filmi ne zaman, nerede çekildi? Aranan Adam filmi gerçek mi? Evde soğuk kahve nasıl yapılır? Pratik soğuk kahve tarifi! 2 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 2 Ağustos başak, oğlak, boğa burcu yorumu Koruyucu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Koruyucu filmi ne zaman, nerede çekildi? Koruyucu filmi gerçek mi? Yükselen burç nedir, nasıl bulunur? Yükselen burç neye göre, nasıl hesaplanır? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Ağustos günün maçları nereden izlenir? Atatürk çiçeğinin anlamı nedir, hikayesi ne? Atatürk çiçeği evde nereye konulmalı, neyi ifade eder?
Yüzlerce kadın, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi

Yüzlerce kadın, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title