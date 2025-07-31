İstanbul'dan Yalova'ya Hırsızlık Yapan İki Kadın Yakalandı

İSTANBUL'dan Yalova'ya gelip, girdikleri daireden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan H.Ş. (36) ve H.M. (18) adlı kadınlar, 110 saatlik kamera görüntüsünün izlenmesiyle yakalandı.

Olay, 26 Temmuz'da Çınarcık ilçesinde meydana geldi. İstanbul'dan Yalova'ya gelen 2 kadın şüpheli, çevrede keşif yaptıktan sonra, bir kuruma ait lojmanlarda kapısını zorladıkları 4 daireden 1'ine girdi. Şüpheliler, evdeki 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını çalıp kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine Çınarcık Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Ekiplerin, 110 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyip kimlik bilgilerini tespit ettiği H.Ş. ve H.M.'nin, hırsızlık yaptıkları lojmana girerken, rahat tavırlar sergilediği görüldü. Çok sayıda, evden hırsızlık olayına karıştığı saptanan şüpheliler, kaçtıkları İstanbul'un Kartal ilçesindeki evlerinde yakalanıp gözaltına alındı. Çınarcık Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.