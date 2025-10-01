İstanbul'dan Kudüs'e Yürüyüş: 'Yunus Yürüyüşü' Başladı

Gazze'ye destek olmak amacıyla İstanbul'dan Kudüs'e yürüyüş başlatan İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi doktora öğrencisi İranlı Somayeh Moghadam, Sakarya'ya ulaştı.

Adapazarı ilçesindeki Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması yapan Moghadam, İsrail'in 2 yıldır insanların üzerine bomba yağdırdığını ve saldırılara en çok çocukların maruz kaldığını söyledi.

Hiçbir çocuğun hiçbir yerde böyle bir katliamı hak etmediğini vurgulayan Moghadam, "Benden önce 'Sumud filoları' zaten sağ olsunlar deniz yoluyla bu işe başladı. Kara yolundan da bu yolun olması gerektiğinden hareketle halkın ve Cumhurbaşkanının da desteğiyle inşallah bu yola devam etmeyi düşünüyorum. Eskiden de bu yol çok kutsal bir yolmuş, yani İstanbul-Kudüs yolculuğu üç dine ait bir yolculuk. İnsanlarda birlik, beraberlik duygusunu uyandırmak amacıyla, özellikle de 'Hiçbir çocuk bu katliamı hak etmiyor.' diyerek bu yolculuğa başladım." diye konuştu.

Hz. Yunus Peygamber'in denizden yunus sayesinde çıkarak kavmine geri dönmesini temsilen yolculuğuna "March of Yunus (Yunus Yürüyüşü)" adını verdiğini aktaran Moghadam, "Biz galiba Filistinlileri 70 senede unuttuk. 70 senede onlara destek vermeyi, gerçekten eylemsel olarak destek vermeyi unuttuk. O yüzden bu zamanda kavmimize geri dönmenin zamanıdır diye bunun ismi Yunus Yürüyüşü olarak adlandı." dedi.

Moghadam İstanbul'dan yola çıktığını, dün Kocaeli'de, bugün Sakarya'da olduğunu dile getirerek, "Sonraki rotam Düzce, Bolu, Ankara, Konya, Mersin, Adana ve Hatay. Buradan halkımıza sesleniyorum; lütfen destek verin. Yek seda, yek vücut birlikte hareket edelim çünkü bugün Gazzeliler olabilir, Gazzeli çocuklar olabilir, yarın da bizim çocuklarımız olabilir. En azından böyle düşünerek yola çıkalım." ifadelerini kullandı.

"Nasıl ki 'Sumud filoları' Gazze'ye yaklaşıyorsa ben de kara yolundan inşallah Kudüs, yani Filistin sınırlarına yaklaşmayı düşünüyorum." diyen Moghadam, açıklamasının ardından yürüyüşüne devam etti.