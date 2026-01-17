Haberler

Komandoya çorap hediyesi

Güncelleme:
Fatma Gül, İstanbul'da ördüğü 20 çorabı zorlu kış koşullarında görev yapan komandolara teslim etti. Milli Savunma Bakanlığı, bu yardımı sosyal medya hesabından duyurdu.

İSTANBUL'da Fatma Gül'ün ördüğü 20 adet çorap, zorlu kış koşullarında görev yapan komandolara teslim edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, " İstanbul'da ikamet eden Fatma Gül Hanım'ın gönülden örmüş olduğu 20 adet çorap, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımıza gönderilerek Mehmetçiklerimize teslim edildi" denildi. Paylaşımda, çoraplar zorlu kış koşullarında görev yapan komandolara teslim edilirken çekilen fotoğraflar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

