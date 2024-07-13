İstanbul'dan İzmir'e Acil Organ Nakli Başarıyla Gerçekleştirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de acil organ nakli bekleyen bir hastanın ihtiyacı olan akciğer greftinin İstanbul'dan havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı uçağıyla ulaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için İstanbul'dan İzmir'e akciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.