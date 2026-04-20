İstanbul'dan gelen gönüllüler Ayser Çalık Ortaokulu'nu ziyaret etti

İstanbul'dan yola çıkan 35 kişilik gönüllü grup, Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin mezarlarını ziyaret etti. Buket Yaman öncülüğünde organize olan grup, saldırı sonrası acıyı paylaşmak amacıyla kente geldi.

İstanbul'dan yola çıkan 35 kişilik gönüllü grup, Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nu ve saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin mezarlarını ziyaret etti.

Kadın otobüs şoförü Buket Yaman öncülüğünde sosyal medya üzerinden organize olan grup, okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için İstanbul'dan Kahramanmaraş'a geldi.

Grup, saldırının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu'nu ziyaret ederek karanfil bıraktı, dua etti.

Burada grup adına açıklama yapan otobüs şoförü Buket Yaman, yaşanan saldırının ardından Kahramanmaraş'a gelmek için organize olduklarını söyledi.

Bazı otobüs seferlerini iptal ederek Kahramanmaraş'ın acısını paylaşmak ve kentte bulunmak istediklerini belirten Yaman, şöyle konuştu:

"Ne denir bilmiyorum, acımız çok büyük. 'Acınız acımız' diyerek İstanbul'dan geldik. Her zaman yanınızdayız Kahramanmaraş. Bu vatanın topraklarında yaşayan vatandaşlar olarak burada olmak, acıyı paylaşmak istedik. Deprem zamanında da Kahramanmaraş ve Hatay'a gelmiştim. Bu olayda da evdeki yavrumu öperek yola çıktım. Buradaki acıyı ben de bir anne olarak hissettim."

Perihan Gülalp de sosyal medyadaki Kahramanmaraş'a gitme çağrısı üzerine kente geldiğini belirterek, "Sizin acınız bizim acımız. Ben de bir anne olarak çok üzgünüm. Allah annelere sabır versin." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da taksicilik yapan Zeki Ömer Mendi ise "Buket Hanım'ın sosyal medya hesabından öğrendim ve hiç düşünmeden katıldım. Evlatlarım aklıma geldi. Bunu bir görev bildim. Acınız acımızdır." dedi.

Grup, konuşmaların ardından Şeyhadil Mezarlığı'nda hayatını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Kaynak: AA / Mehmet Kasapkara
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar

Yeni adımlar atılıyor! Okul saldırılarıyla ilgili Erdoğan'dan açıklama
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz

Adres vererek tehdit etti: Anlaşmazsanız hepsini havaya uçururuz
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız

Yeni başbakan Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklarız
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
Beşiktaş'ın eski yıldızları rakiplerini tek tek üzdü

Beşiktaşlılara ahlar vahlar ettirdiler
Seray Kaya, 'Sultana' filminin setinde sınırları zorladı

Rolüne böyle hazırlandı

Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması

Beklenen haber geldi!
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın

Savaşta benzeri görülmemiş hamle! Trump, İran'a çağrı yaptı
Ünlü sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına boykot çağrısı

Ülkenin sanatçıları bile ayaklandı: İsrail ile maç yapamazsınız