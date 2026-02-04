Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 6 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Güncelleme:
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testlerde 6 şüphelinin sonuçları pozitif çıktı. 9 şüpheli üzerinde yapılan testlerin detayları açıklandı.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumunda (ATK) kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 6 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 9 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

Buna göre, Melisa Gadiş, Gülşah Rojin Demir, Burcu Esra Büken, Aybike Acer, Sara Ersoy ve Berfin Karayılan'ın uyuşturucu testinin sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Raporda, Hatice Kuzu, Selin Özgeçici ve Tuana Salih İyigör'ün ise test sonuçlarının negatif olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
