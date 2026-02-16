Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 4 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, yapılan testlerde Reynmen de dahil olmak üzere 4 şüphelinin sonuçları pozitif çıktı. Barış Murat Yağcı'nın testi ise negatif.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumunda (ATK) kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 4 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 5 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

Buna göre, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Ahmet Can Dündar'ın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Raporda, Barış Murat Yağcı'nın test sonuçlarının ise negatif olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Maden ocağındaki faciadan acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak

Trump ile Netanyahu'nun savaş planı sızdı! İran'ı vuran ABD olmayacak
Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde kazanacağı dev rakam

Galatasaray, Juventus'u elerse dünyaları kazanacak
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı

Bakan Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak

Trump ile Netanyahu'nun savaş planı sızdı! İran'ı vuran ABD olmayacak
İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler

İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler
İzmir'de yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü

Küçük çocuğun korkunç şekilde can verdiği anlar kamerada