Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Beşiktaş'taki Yapı Kredi Plaza önünde yaşanan terör saldırısına ilişkin olarak gözaltına alınanların sayısı 16'ya çıkarken, soruşturma devam ediyor. İki teröristin hastanede tedavisi sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında bir şüpheliyi daha Kocaeli'nde gözaltına aldı.
Böylece hastanede tedavileri devam eden teröristler Onur Çelik ve Enes Çelik ile gözaltına alınanların sayısı 16 oldu.
Zanlılardan 14'ünün İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürerken, 2 teröristin tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.