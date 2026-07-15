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253 taksici Türk bayraklarıyla 15 Temmuz konvoyu düzenledi

253 taksici Türk bayraklarıyla 15 Temmuz konvoyu düzenledi
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İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi üyesi 253 taksici, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarla konvoy yaparak İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na gitti.

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi üyesi 253 taksici, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarla İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na konvoy düzenledi.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında, 253 taksiden oluşan konvoyu, İstanbul Havalimanı'ndan Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali İlker Haktankaçmaz ve İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can uğurladı.

Türk bayraklarıyla süslenen konvoyu Atatürk Havalimanı'nda karşılayan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, burada yaptığı konuşmada, Atatürk Havalimanı'nın 15 Temmuz'un sembol noktalarından biri olduğunu, taksici esnafının darbe girişimine karşı gösterdiği cesaretin unutulmayacağını söyledi.

Şehitleri rahmet, gazileri minnetle andıklarını ifade eden Sülün, "15 Temmuz'u unutmamak sadece geçmişi hatırlamak değil, geleceğimize de sahip çıkmaktır." dedi.

Programda konuşan 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tuna da 15 Temmuz'un millet iradesine sahip çıkıldığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla taksici esnafının da Atatürk Havalimanı'nda darbecilere karşı mücadele verdiğini dile getirdi.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından 15 Temmuz'u anmak amacıyla hazırlanan pankartların asılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
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