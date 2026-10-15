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İstanbul'daki selde mahsur kalan 759 vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

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İstanbul'daki selde mahsur kalan 759 vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
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İstanbul'un Eyüpsultan ve Sarıyer ilçelerinde 14-15 Ekim 2026'daki aşırı yağışların yol açtığı selde mahsur kalan 759 vatandaş, 7 Sahil Güvenlik dalış timi tarafından sağlık durumları iyi şekilde kurtarıldı. Bölgede kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

İSTANBUL'da meydana gelen sağanağın ardından mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 7 dalış timinin çalışmalara katıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Mahsur kalan 759 vatandaşımız sağlık durumları iyi bir şekilde kurtarılarak emniyetli bölgeye intikal ettirilmiştir" denildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "14-15 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul ili Eyüpsultan ve Sarıyer ilçelerinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel neticesinde mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesi amacıyla İl Afet Koordinasyon Kurulu koordinesinde icra edilen kurtarma çalışmaları kapsamında görevlendirilen 7 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-04, DEGAK-05, DEGAK-11, DEGAK-13, DEGAK-20, DEGAK-21, DEGAK-24) tarafından bölgede mahsur kalan 759 vatandaşımız sağlık durumları iyi bir şekilde kurtarılarak emniyetli bölgeye intikal ettirilmiştir. Halihazırda kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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