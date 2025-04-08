İstanbul'daki Protestolarla İlgili 266 Kişi Hakkında İddianame Düzenlendi

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda kişinin gözaltına alınıp tutuklanmasıyla sonuçlanan 19 Mart Operasyonu protestolarıyla ilgili 176'sı tutuklu 266 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Bayramdan önce hazırlanan iddianamelerde aralarında 6 Nisan'da CHP PM üyeliğine seçilen Berkay Gezgin'in de bulunduğu gençler hakkında hem 6 aydan 3 yıla kadar hapis hem de siyasi yasak isteniyor. Savcılık yetkilileri, siyasi yasak istemlerinin, ceza ve infaz sisteminden, suç ayrımı olmaksızın tüm kasten işlenen suçlarla ilgili olduğunu belirtiyor.

18 Mart'ta İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptali, ertesi gün de gözaltına alınmasıyla başlayan protestolarda 24 Mart'ta gözaltına alınan ve ertesi günü tutuklanan 74 kişiyle ilgili iddianame 28 Mart'ta düzenlenmişti. İddianamede çoğunluğu 20'li yaşlarda gençler için 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istenmişti. İddianameyi hazırlayan savcı, şüphelilerin İstanbul Valiliği'nce alınan yasaklama kararına ve dağılmaları yönünde ikaz edilmelerine rağmen kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşünde bulunmaya devam ettiklerini ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna muhalefet ettiklerini ileri sürmüştü.

Aynı tarihte bir başka savcı tarafından hazırlanan bir başka iddianamede ise Saraçhane'de protestolara katılan 139 kişi hakkında iddianame tamamlandı. 102'ü tutuklu olan çoğu genç gösterici için de "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası ve suyasi yasağı da kapsayan TCK 53/1'in uygulanması istendi.

Berkay Gezgin hakkında siyasi yasak talebi

İddianamede hapis cezasının yanı sıra siyasi yasak da istenen öğrenciler arasında Ekrem İmamoğlu'nun 2019 seçimlerindeki "Her şey çok güzel olacak" sözünün mimarı Berkay Gezgin de var. Gezgin, CHP'nin 6 Nisan'daki 21. Olağanüstü Kurultayı'nda 740 oyla Parti Meclisi'ne girmişti.

4 kişi re'sen tahliye edilmiş

İddianamede ayrıca sanıklardan Alp Bartu Şentürk, Doğukan Şengil, Emine Defne Yenihayat ve Murat Sarp Aşık'ın re'sen tahliye edildikleri bilgisi yer aldı.

"Kolluk kuvvetleri orantılı güç kullandı"

İddianamede, defaatle dağılın uyarılarına rağmen eylemcilerin alanda beklemeye devam ettikleri, kalabalığın kendilerini engellemeye çalışan kolluk kuvvetlerine taş, sopa, şişe, yanıcı- yakıcı maddeler ve sert cisimlerle karşılık verdiği ileri sürüldü. Ayrıca iddianamede, kolluk görevlilerinin dağılmayanlara orantılı güç kullanak müdahele ettiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca çoğu Şişli'deki protestolar sırasında gözaltına alınmış 90 kişi için ayrı bir iddianame düzenledi. İddianamede sanıklar için "suç işlemek için elenen tahrik" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla cezalar istendi.

İddianamelerde şüpheliler hakkında ayrıca "görevi yaptırmamak için direnme" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Savcılık açıklama yaptı

İddianamelerde yer alan siyasi yasak talepleriyle ilgili de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Son dönemlerde meydana gelen toplumsal olaylara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca hazırlanan iddianamelerde öğrencilere özellikle siyasi yasak talep edildiği yönündeki yalan ve manipülatif niteliklli haberler ve söylemlerle ilgili olarak; Bilindiği üzere 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereğince ceza ve infaz sistemimizde suç ayrımı olmaksızın tüm kasten işlenen suçlarda mahkumiyetin doğal sonucu olarak aynı maddede belirtilen belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma tedbirleri herhangi bir talep olmaksızın uygulanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Duruşmalar Silivri'de yapılabilir

Öte yandan, iddianamelerin hazırlanmasıyla birlikte yargılamaların yapılabileceği geniş salon arayışı da başladı. ANKA'nın edindiği bilgiye göre, 19 Mart Operasyonu protestolarıyla ilgili dava Silivri'deki Marmara Cezaevi duruşma salonu gibi geniş bir salonda görülecek.