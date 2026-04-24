İstanbul'daki havalimanlarında uçaklara günlük 16 milyon litre jet yakıtı veriliyor

ABD ve İran arasındaki savaş ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle Avrupa'daki havalimanlarında jet yakıtı sorunu yaşanıyor.

ABD ve İran arasındaki savaş ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle Avrupa'daki havalimanlarında jet yakıtı sorunu yaşanıyor. Buna rağmen İstanbul'daki havalimanlarında günlük 16 milyonu uçak yakıtı verilirken, seferler iptallerinin söz konusu olmadığı açıklandı.

ABD ve İran arasındaki savaş nedeniyle özellikle Avrupa'da birçok havalimanında uçak yakıt stokları azaldı. Avrupa'daki yakıt tedarik sorunu nedeniyle bazı havayolu şirketleri seferlerini iptal etmek zorunda kalırken, Türkiye'deki havayolu şirketleri ise yaz sezonunda seferlerde iptalin söz konusu olmadığını belirtti. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye jet yakıtı ithalatçısı bir ülke değil. Tersine ihracatçısı bir ülke ve şu anda Türkiye'de net olarak bir jet yakıtı problemi yoktur" dedi.

TEDARİK PROBLEMİ BULUNMUYOR

Avrupa'daki havalimanlarında yaşanan yakıt sorununa rağmen İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçaklara verilen yakıt konusunda bir problem yaşanmıyor. Bu kapsamda İstanbul Havalimanı'nda günlük 14 milyon litre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise günlük 2 milyon 620 bin litre uçaklara jet yakıtı veriliyor. Yetkililer tedarik ve ikmal anlamında herhangi bir sorun bulunmadığını söylediler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
