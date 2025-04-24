İstanbul'daki Depremde Can Kaybı ve Yaralı Yok

BAKAN YERLİKAYA: DEPREM KAYNAKLI YARALANMA YOK - 1

İSTANBUL İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapıyor. Bakan Yerlikaya "Çok şükür can kaybı yaşanmadı. Deprem kaynaklı yaralı yok. 16 bin 712 çağrı geldi. Bunlardan 995'i depremle ilgili acil yardım talebiydi. 903 araç ve 11 bin 482 personel görevlendirdik. Barınma olarak 27 lojistik depo aktif hale getirildi. Barınma talebi olan 51 bin vatandaşımız camilerde 50 bine yakın vatandaşımız okullarda lojmanlarda barındırıldı." dedi.

Bakan Yerlikaya "Saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbarlar değerlendirildi. Çok şükür can kaybı yaşanmadı. Deprem kaynaklı yaralı yok. 16 bin 712 çağrı geldi. Bunlardan 995'i depremle ilgili acil yardım talebiydi. 903 araç ve 11 bin 482 personel görevlendirdik. Barınma olarak 27 lojistik depo aktif hale getirildi. Barınma talebi olan 51 bin vatandaşımız camilerde 50 bine yakın vatandaşımız okullarda lojmanlarda barındırıldı. 99 Kızılay'a ait olmak üzere ikram aracı, 286 araç ve 1508 personel ve gönüllü sayısına ulaştık. 308 dağıtım noktasında çorba, kumanya ve su dağıtıldı. Bütün arkadaşlarımın her birine Bakan olarak teşekkür ediyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla beraber ayaktadır. Evlerine girmeyen vatandaşlarımızın güvenliğiyle ilgili güvenlik birimlerimiz cansiperane onları beklediler. Dün gece geç vakitte de olsa AFAD Bilim Kurulumuzun açıklaması oldu. Riskli olduğu düşünülen binalara girilmemesini, 112'ye arayıp bilgi vermesini artçılara karşı da tedbiri elden bırakmamasını da önemle rica ediyoruz. Vatandaşlarımızın resmi kurumların açıklamasını dikkate almasını rica ediyoruz. Teyitsiz bilgilere lütfen itibar etmeyelim. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.